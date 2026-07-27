Guadalupe sugiere cuidados para mascotas por altas temperaturas

El director de Salud Preventiva en Guadalupe consideró importante observar si las mascotas jadean fuerte o están desorientadas

Ante el incremento de temperaturas que se han dado en Nuevo León, el municipio de Guadalupe exhortó a los ciudadanos a cuidar a las mascotas y evitar riesgos por exposición prolongada a los rayos del sol.

Luis López, director de Salud Preventiva en Guadalupe, indicó que esta temporada de verano afecta principalmente a razas pequeñas con el hocico corto, debido a que no regulan muy bien su temperatura corporal.

Indicó que lo primordial es tener a las mascotas en un área techada para que puedan resguardarse de los rayos del sol y evitar exponerlos con paseos en el horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

También invitó a la ciudadanía a denunciar situaciones en las que la integridad del animal se encuentre en riesgo, como el caso de mascotas en el techo de los domicilios.

“Ahora el bienestar animal va primero, la tenencia responsable va primero; que se acerquen, que denuncien, vamos, platicamos con los dueños; si vemos que hay una situación más crítica o que el animal está completamente en riesgo, colaboramos nosotros con instituciones estatales para implementar un cateo o buscar la manera de rescatar a esa mascota”, recomendó el funcionario municipal.

El Director de Salud Preventiva en Guadalupe consideró importante observar si las mascotas jadean fuerte o están desorientadas.

Si este caso se presenta, puede tratarse de un golpe de calor, por lo que sería necesario alejarlos de los rayos del sol y pasarles una tela mojada fresca por sus patas y lomo para moderar la temperatura del animal.

Agregó que, en caso de no presentar mejoría, acudir a una clínica veterinaria o al Centro de Bienestar Animal de Guadalupe, ubicado en la colonia Nuevo San Rafael.

Recomendaciones para mascotas:

Mantenerlos en un área techada.

Hidratados

No pasear en el horario de 10:00 a 17:00 horas.

Monitoreo constante.

¿Qué hacer si jadean o están desorientados?