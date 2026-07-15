Guadalupe sigue en coordinación con CFE por fallas eléctricas

El el alcalde Héctor García señaló a El Horizonte que el municipio se sumó a las labores para acelerar el restablecimiento del servicio

El municipio de Guadalupe informó que continúa trabajando de manera coordinada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender las fallas en el suministro eléctrico que aún persisten en algunos sectores.

El gobierno municipal señaló en sus canales oficiales que el incremento en la demanda de energía ha provocado interrupciones del servicio en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Monterrey, situación que ha afectado a cientos de familias.

"En las últimas semanas, las altas temperaturas han provocado un aumento en la demanda energética y fallas eléctricas en distintos puntos de la Zona Metropolitana. Sabemos las molestias que esto genera, por eso no hemos dejado de trabajar ni un solo día junto a la CFE", informó el municipio.

Como parte de las acciones de atención, las autoridades exhortaron a los ciudadanos que presenten problemas en el suministro eléctrico a reportarlos mediante el chatbot "Lupita" a través de WhatsApp, con el fin de canalizar los reportes y dar seguimiento junto con la CFE.

Fallas en servicio eléctrico surgieron tras apagón en 100 colonias

Los problemas en el servicio eléctrico se detonaron desde el pasado 18 de junio, cuando un apagón dejó sin energía a alrededor de 100 colonias de Guadalupe. Aunque el servicio fue restablecido al 100 % en ese momento, la administración municipal reconoció que aún existen fallas en sectores específicos, por lo que mantiene una coordinación permanente con la empresa federal.

Previamente, el 22 de junio, el alcalde Héctor García señaló a El Horizonte que el municipio se sumó a las labores para acelerar el restablecimiento del servicio, apoyando a la CFE con trabajos que van desde el retiro de ramas hasta maniobras técnicas permitidas para la autoridad local.

"Creo que nunca había sucedido. La misma CFE nos dice: "ningún municipio se había puesto las pilas a ayudarnos a cortar ramas, a subir cuchillas'; en fin, lo que podemos nosotros a nuestra capacidad técnica", expresó el edil.

García destacó que la colaboración entre ambas instancias ha permitido agilizar la atención de las fallas y reiteró que el municipio continuará respaldando las labores de la CFE mientras persistan afectaciones.