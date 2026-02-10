Guadalupe se refuerza con perros robots tras pérdida de oficiales

Los robots, denominados División K9X, cuentan con un diseño especial para apoyar las labores de seguridad pública, ya que pueden adaptarse a distintos entornos

Tras la muerte de varios policías en el cumplimiento de su deber durante 2025, el gobierno de Guadalupe decidió reforzar su estrategia de seguridad mediante la adquisición de tecnología especializada para reducir los riesgos en operativos de alto impacto.

El municipio adquirió cuatro perros robots que estarán conectados al sistema del C4 y serán operados por personal de la corporación policiaca, con el fin de proteger la integridad de los elementos durante intervenciones de alto riesgo.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, explicó que la decisión se tomó luego de los fallecimientos registrados el año pasado, por lo que se optó por invertir en innovación tecnológica que permita minimizar la exposición directa de los policías. La compra de los equipos representó una inversión de dos millones de pesos.

“El año pasado murieron elementos de la policía de Guadalupe realizando su labor”, expresó García García.

“Alguien que sale a delinquir lo hace en los lugares más ocultos y le preguntaba yo al secretario (de Seguridad) Favela que cómo se arriesgaban nuestros policías, cómo cuidamos a nuestros policías, que no existan víctimas paralelas, y la respuesta fue temas de innovación e ingeniería”, agregó.

Los robots, denominados División K9X, cuentan con un diseño especial para apoyar las labores de seguridad pública, ya que pueden adaptarse a distintos entornos y atender situaciones que van desde patrullajes en zonas urbanas hasta la detección de amenazas y la atención de emergencias, gracias a su tamaño y capacidad de movilidad.

Alfredo Favela Pacheco, secretario de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe, destacó que estos equipos permitirán reducir la exposición de los elementos humanos en operativos peligrosos. “Antes de exponer a un elemento entra en acción uno de nuestros K9X, nuestro perro robot táctico. Esta plataforma robótica puede ingresar a bodegas, muebles, espacios confinados o zonas reducidas, lugares abiertos pero peligrosos”, explicó.

El alcalde indicó que los perros robots también serán de gran utilidad durante eventos de gran afluencia, como el Mundial de Futbol, en el que se espera la llegada de miles de visitantes. Señaló que estos equipos podrán ingresar, vigilar e incluso detectar amenazas en espacios con aglomeraciones, como los estadios.

Actualmente, la Policía de Guadalupe cuenta, además de estos cuatro perros robots, con drones, 140 unidades nuevas y una fuerza operativa cercana a los 950 policías.