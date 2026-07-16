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Guadalupe refuerza vigilancia en parques con División Ciclista

Por: Vanessa Aguilar

15 Julio 2026, 14:15

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Con esta división, el municipio reforzará la vigilancia en espacios frecuentados por familias, deportistas y visitantes, buscando prevenir delitos

Guadalupe refuerza vigilancia en parques con División Ciclista

El municipio de Guadalupe puso en marcha la nueva División Ciclista de la Policía de Guadalupe, una estrategia con la que busca fortalecer la seguridad y la presencia preventiva en parques, plazas, zonas recreativas y espacios de convivencia familiar.

La nueva corporación, impulsada por la administración del alcalde Héctor García, permitirá a los elementos policiales realizar recorridos de proximidad en áreas donde el acceso en patrullas resulta más limitado, favoreciendo una atención más ágil y cercana a la ciudadanía.

“Con la nueva División Ciclista de Policía de Guadalupe reforzamos la vigilancia en parques, plazas, zonas recreativas y espacios de convivencia”, informó el municipio.

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Con esta división, las autoridades municipales reforzarán la vigilancia en espacios frecuentados por familias, deportistas y visitantes, con el objetivo de prevenir delitos, inhibir conductas de riesgo y brindar mayor tranquilidad a quienes acuden a estos lugares.

Las autoridades municipales destacaron que la creación de la División Ciclista forma parte de las acciones para fortalecer la estrategia de seguridad en Guadalupe y mantener una presencia constante de los elementos policiales en puntos de alta afluencia.

También se reiteró que continuará implementando acciones enfocadas en mejorar la seguridad y fomentar entornos más seguros para las familias del municipio.

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