Guadalupe reforzará seguridad vial por regreso de 96,000 alumnos

Ante el retorno a las aulas, las autoridades mantendrán presencia permanente en las inmediaciones de los planteles educativos para prevenir accidentes

Con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad escolar y agilizar la circulación vehicular, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Guadalupe implementará un operativo especial a partir del próximo lunes 31 de agosto con la participación de más de 100 elementos.

El despliegue policial y de tránsito atenderá los horarios de mayor afluencia vial correspondientes a los turnos matutino y vespertino:

En el turno matutino (7:00 a 9:30 horas): habrá 60 elementos en campo.

Y en el turno vespertino (13:00 a 17:00 horas): se desplegarán 50 elementos en campo.

Las labores de vigilancia y agilización del tráfico se concentrarán en los principales corredores viales del municipio, entre los que destacan las avenidas Benito Juárez, Eloy Cavazos, Miguel Alemán, Ruiz Cortines, Pablo Livas, Azteca, Arturo B. de la Garza, Arteaga, Acapulco, Del Bosque, Zacatecas y Guadalajara.

Ante el retorno a las aulas de aproximadamente 100,000 alumnos, las autoridades mantendrán presencia permanente en las inmediaciones de los planteles educativos para prevenir accidentes.