Guadalupe recibe reconocimientos por sustentabilidad

El municipio se suma a los gobiernos locales que participan en iniciativas internacionales orientadas a impulsar ciudades más sustentables

El Gobierno Municipal de Guadalupe, encabezado por el alcalde Héctor García, obtuvo tres reconocimientos durante la décima edición del Premio ICLEI al Gobierno Local Sustentable, celebrada en el marco del XXIII Congreso Internacional ICLEI, en San Luis Potosí.

Guadalupe recibe distinciones en energía, clima y movilidad

Las distinciones, correspondientes a la subcategoría de Municipio Grande, reconocen las acciones implementadas por la administración municipal para impulsar el aprovechamiento de energías renovables, fortalecer la eficiencia energética, atender los efectos del cambio climático y promover alternativas de movilidad sustentable,

En esta edición, Guadalupe fue reconocido en tres categorías: Gobierno local ambicioso en el uso de energías renovables y eficiencia energética; Gobierno local ambicioso ante el cambio climático, y Gobierno local inteligente en la movilidad sustentable.

Tras recibir los reconocimientos, el alcalde Héctor García destacó que la sustentabilidad debe ser una prioridad permanente en las acciones de gobierno, con el objetivo de proteger el medio ambiente y garantizar mejores condiciones para las futuras generaciones.

“Todos los días estamos convencidos de que cada cosa que hagamos debe ser sustentable por el cuidado al medio ambiente para el presente y el futuro de las nuevas generaciones. Hoy, muy contento con estos tres reconocimientos que nos dan y que nos retan a seguir trabajando duro por este cuidado al medio ambiente”, expresó.

Congreso ICLEI reúne a gobiernos locales de distintos países

El Congreso Internacional ICLEI congrega a representantes de gobiernos locales de diferentes países para intercambiar experiencias, compartir políticas públicas y presentar proyectos encaminados a reducir el impacto ambiental, mejorar la eficiencia de las ciudades y fortalecer su capacidad de respuesta ante los desafíos climáticos.

Los tres reconocimientos obtenidos por Guadalupe comprenden áreas estratégicas para el desarrollo urbano sostenible, como el uso responsable de los recursos naturales, la protección del entorno y la transformación de las condiciones de movilidad para beneficio de la población.

Con estas distinciones, el municipio se suma a los gobiernos locales que participan en iniciativas internacionales orientadas a impulsar ciudades más sustentables y resilientes frente a los retos ambientales.