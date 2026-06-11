Guadalupe presume legado mundialista con $1,500 millones de pesos

Obras viales, seguridad, salud y espacios públicos alrededor del Estadio Monterrey beneficiarán a ciudadanos más allá de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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A pocos horas de que el balón comience a rodar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el municipio de Guadalupe concluyó una serie de obras de infraestructura y movilidad en los alrededores del Estadio Monterrey, con una inversión total de $1,500 millones de pesos.

Las mejoras abarcan vialidades, seguridad, espacios públicos, señalización y equipamiento urbano, acciones que autoridades municipales destacan como una inversión permanente para los ciudadanos y no únicamente para la celebración del torneo.

Vecinos de la denominada “Milla FIFA” aseguraron que la transformación es evidente y coincidieron en que el principal beneficio será que las obras permanecerán una vez concluida la justa mundialista.

Obras beneficiarán a los ciudadanos más allá del Mundial

En entrevista con Info 7, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, explicó que los recursos destinados a estos proyectos provienen del presupuesto municipal y forman parte de una estrategia de largo plazo para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

"No es una inversión para el Mundial, es una inversión para Guadalupe, que obviamente nos sirve para recibir muy bien al turismo nacional y extranjero y que se vayan impresionados de lo que es nuestra ciudad. Son $1,500 millones en obra pública", afirmó.

Del total invertido, alrededor de $1,200 millones de pesos se destinaron a la rehabilitación de vialidades, mientras que el resto fue utilizado en equipamiento urbano, seguridad y construcción de corredores verdes.

Las obras incluyeron trabajos de repavimentación en avenidas como Eloy Cavazos, Benito Juárez, Guadalajara, Ruiz Cortines y amplios tramos de Pablo Livas.

Refuerzan seguridad con cámaras, botones de pánico y monitoreo en tiempo real

Como parte de la estrategia de seguridad, el municipio instaló 108 cámaras de videovigilancia de alta definición en avenidas prioritarias como Pablo Livas, Eloy Cavazos, Benito Juárez, Miguel Alemán y la Carretera a Reynosa.

De ese total, 20 cámaras fueron colocadas en el perímetro del estadio y se prevé la instalación de otras 24 en las próximas semanas.

Los equipos cuentan con tecnología PTZ (Pan-Tilt-Zoom), permitiendo monitoreo dinámico de largo alcance desde el Centro de Comando y Control (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Asimismo, los Centros de Atención Integral (CAI) fueron equipados con intercomunicadores, cámaras, micrófonos, altavoces y botones de pánico para mantener comunicación directa con los cuerpos de emergencia durante las 24 horas.

Renuevan señalética y mejoran la movilidad en la “Milla FIFA”

Con el objetivo de facilitar el desplazamiento de visitantes nacionales y extranjeros, Guadalupe implementó una renovación integral de la señalización vial en los sectores cercanos al estadio y en corredores estratégicos de la ciudad.

La Dirección de Ingeniería Vial realizó el mantenimiento de más de 1,700 semáforos y rehabilitó 1,680 señalamientos, además de intervenir 1,875 letreros informativos y restrictivos.

También se aplicó pintura en 305 cruces peatonales y 881 rampas para personas con discapacidad, además de la demarcación de más de 94,000 metros lineales de señalización horizontal para mejorar la visibilidad y la seguridad vial.

Vecinos destacan la transformación urbana

Habitantes de colonias cercanas al Estadio Monterrey señalaron que los cambios son visibles en distintas zonas del municipio y esperan que las mejoras reciban mantenimiento una vez que concluya la Copa del Mundo.

"Está muy bien todo; a mí sí me gustó lo que hicieron. Toda mi familia va a ver los cambios", comentó Elvira Gómez, residente de la colonia La Hacienda.

Durante un recorrido por la zona se constató la rehabilitación de banquetas, instalación de mobiliario urbano, nueva iluminación LED, áreas verdes, parabuses modernos y pasos peatonales seguros.

"Sí se nota el cambio en la zona: luminarias, pavimentación, señalamientos. Espero que nos quede una infraestructura que sigamos disfrutando los de la zona y todo Guadalupe", expresó Luis Fernando Castro, vecino de la colonia La Quinta.

Instalan puntos de salud para atender a visitantes y ciudadanos

Como parte de los preparativos para la llegada de miles de aficionados, el municipio implementó una red de “Health Points” en coordinación con el Gobierno de Nuevo León.

Estos módulos estarán atendidos por médicos, enfermeros y paramédicos que ofrecerán consultas básicas, toma de signos vitales, hidratación y traslados a hospitales cuando sea necesario.

Los puntos de atención estarán ubicados en la Plaza Principal, la Cruz Verde Central y el cruce de Insurgentes con Zaragoza, además de contar con una unidad móvil para atención de mascotas.

La secretaria de Salud municipal, Silvia Múzquiz, informó que el personal de rescate y Protección Civil fue capacitado para responder a emergencias relacionadas con altas temperaturas y en el uso de desfibriladores externos automáticos.

Guadalupe se declara listo para recibir el Mundial

Los vecinos de la zona también aseguraron estar preparados para los cierres viales que se implementarán antes y después de los partidos mundialistas, luego de recibir información por parte de las autoridades municipales sobre rutas de acceso y movilidad.

Mientras tanto, cuadrillas municipales y personal de Agua y Drenaje continúan realizando trabajos de limpieza, mantenimiento y adecuaciones finales en los alrededores del estadio.

La actividad mundialista en Guadalupe comenzará el próximo 14 de junio, cuando el Estadio Monterrey reciba el encuentro entre Suecia y Túnez. Posteriormente, la sede albergará partidos los días 20, 24 y 29 de junio.

Con las obras concluidas, nuevas áreas verdes, infraestructura modernizada y un amplio dispositivo de seguridad, Guadalupe se declara oficialmente listo para recibir a miles de aficionados como una de las ciudades colaboradoras de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.