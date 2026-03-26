Guadalupe, ¡listo para el inicio de la fiesta mundialista!

Ante el arranque del Mundial, las autoridades y tránsito municipal desplegarán un operativo masivo en las arterias que conectan con el Estadio Monterrey

Ante el histórico arranque de la actividad oficial rumbo a la Copa del Mundo 2026, las autoridades de seguridad y tránsito de Guadalupe desplegarán un operativo masivo en las arterias que conectan con el Estadio Monterrey.

El objetivo es garantizar la movilidad de los miles de aficionados que asistirán al duelo entre Bolivia y Surinam.

Para evitar aglomeraciones en los filtros de seguridad, las autoridades informaron que las puertas del estadio abrirán a las 14:00 horas, dos horas antes del inicio del encuentro programado para las 16:00 horas.

El municipio aplicará un esquema logístico similar al de los juegos de Rayados, con las siguientes especificaciones:

El flujo habitual se verá alterado principalmente en la Avenida Pablo Livas (hacia el poniente) y en la Avenida Las Torres al concluir el encuentro para agilizar la salida.

Aunque no presentarán cierres totales, se prevé tráfico intenso en las avenidas Benito Juárez, Eloy Cavazos, Lázaro Cárdenas y Las Américas.

Se pide a los automovilistas que no asistan al evento utilizar vías alternas o anticipar sus traslados por lo menos una hora, debido a la saturación prevista en la zona del estadio.

Para resguardar la integridad de los visitantes nacionales e internacionales, el municipio ha dispuesto un estado de fuerza de 500 elementos.

¿Cómo llegar al estadio?

Desde San Pedro: Avenida Morones Prieto- Revolución- Avenida Chapultepec -Pablo Livas o Avenida Eloy Cavazos

Desde el Centro de Mty: Zaragoza-Aramberri- Revolución- Chapultepec -Pablo Livas o Eloy Cavazos.

Desde Apodaca: Isidoro Sepúlveda-Avenida Miguel Alemán- Constitución- Avenida Las Américas-Avenida Azteca-Avenida Exposición-Avenida Las Torres