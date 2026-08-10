Guadalupe instaura Consejo Municipal de Participación de la Mujer

La dirección del organismo rindió protesta ante el alcalde Héctor García como un puente de colaboración entre la ciudadanía y el municipio

Con el objetivo fundamental de procurar la autonomía integral de las mujeres y prevenir la violencia de género en la comunidad, el Gobierno Municipal de Guadalupe formalizó la instalación e integración del Consejo Municipal de Participación de las Mujeres.

El nuevo órgano consultivo y de participación ciudadana estará presidido por Ludivina Cantú. Su estructura destaca por ser un frente multidisciplinario conformado por profesionistas, académicas, empresarias, funcionarias del municipio y representantes de la sociedad civil organizada, quienes rinden protesta ante el presidente municipal, Héctor García.

Durante el acto protocolario, el edil guadalupense reafirmó el compromiso de su administración para edificar una sociedad más justa e igualitaria, reconociendo el talento y la capacidad de las mujeres que se desempeñan tanto dentro del gabinete municipal como en diversos sectores de la vida pública.

“Estas acciones son en beneficio, no solamente de las actuales generaciones, sino de quienes apenas vienen, impulsando un camino mucho más viable e importante para que una mujer transite y se haga grande sin tantos tropiezos como sucedía en el pasado; hoy a las mujeres talentosas hay que darles las herramientas para empoderarlas”, enfatizó García.

Por su parte, Minerva Martínez, Secretaria de la Mujer, Inclusión y Derechos Humanos en Guadalupe, puntualizó la relevancia estratégica de este organismo dentro de la política social del municipio.

Martínez destacó que el Consejo operará como un puente directo de comunicación entre los habitantes y el gobierno local, asegurando que la equidad de género se mantenga como un eje transversal para diagnosticar y resolver los desafíos actuales que enfrentan las mujeres en la entidad.