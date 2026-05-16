Guadalupe impulsa proyecto mundialista rumbo a 2026

Más allá del encuentro protocolario, la reunión reflejó el impulso político y deportivo que Nuevo León busca proyectar de cara al torneo internacional

El Estadio Monterrey volvió a colocarse en el centro de la conversación rumbo al Mundial 2026, luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Guadalupe, Héctor García, sostuvieran un encuentro con el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, y el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola.

La reunión reunió a figuras políticas y deportivas en medio de la cuenta regresiva para la Copa del Mundo, torneo en el que Monterrey tendrá reflectores internacionales como una de las principales sedes mexicanas.

A través de redes sociales, Héctor García describió el momento como una noche muy especial, mientras compartía imágenes junto a su esposa Blanca Treviño, Samuel García, Mariana Rodríguez, Javier Aguirre y Mikel Arriola.

Nuevo León acelera el paso rumbo al Mundial 2026

Más allá del encuentro protocolario, la reunión reflejó el impulso político y deportivo que Nuevo León busca proyectar de cara al torneo internacional.

Guadalupe será una de las zonas clave durante el Mundial debido a la operación del Estadio Monterrey, inmueble que albergará partidos oficiales y miles de visitantes de distintas partes del mundo.

En su publicación, Héctor García aseguró que trabajan para fortalecer “la visión de una sede mundialista de primer nivel para Nuevo León y Guadalupe”, destacando la coordinación entre autoridades y representantes del futbol mexicano.

En los últimos meses, autoridades estatales y municipales han sostenido reuniones relacionadas con movilidad, seguridad, infraestructura y logística alrededor del Estadio Monterrey, uno de los recintos seleccionados por FIFA para la Copa del Mundo de 2026.

Javier Aguirre y Mikel Arriola refuerzan coordinación

La presencia de Javier Aguirre también generó expectativa entre aficionados, ya que el estratega mexicano se mantiene al frente del proceso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, Mikel Arriola continúa encabezando la coordinación entre las sedes mexicanas y la Federación Mexicana de Futbol para garantizar la operación del torneo y la preparación de cada ciudad anfitriona.