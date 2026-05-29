Guadalupe ilumina sus calles con playeras mundialistas

Estas decoraciones temáticas ya se aprecian a lo largo de las calles Guadalupe e Hidalgo, en los alrededores de la Plaza Principal y cerca del Estadio Monterrey

Con el objetivo de ofrecer un entorno más atractivo para los habitantes y los miles de visitantes que se darán cita para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Municipio de Guadalupe, encabezado por el alcalde Héctor García, llevó a cabo la instalación de coloridos adornos visuales y de iluminación en las principales avenidas y cruces de la localidad.

Estas decoraciones temáticas ya se aprecian a lo largo de las calles Guadalupe e Hidalgo, en los alrededores de la Plaza Principal, así como sobre la transitada avenida Pablo Livas. Tanto vecinos como turistas pueden disfrutar desde ahora de esta exhibición urbana inspirada en la máxima fiesta del fútbol global.

Entre los atractivos principales de la muestra destacan adornos luminosos que proyectan las camisetas de diversas selecciones nacionales que verán acción en el Estadio Monterrey. Los paseantes pueden observar playeras a gran escala de países como México, Suecia y Túnez, además de una edición especial de la playera del Municipio de Guadalupe.

De acuerdo con las autoridades municipales, estas acciones forman parte de la estrategia de promoción turística impulsada por la actual administración. El propósito fundamental es generar espacios públicos de sana convivencia y brindar a las familias locales y extranjeros un ambiente festivo, seguro y lleno de color en las vísperas de los encuentros deportivos.

Calendario de partidos del Mundial en Guadalupe, Nuevo León

El Estadio Monterrey, ubicado en este municipio, albergará un total de cuatro partidos de la justa mundialista (tres de Fase de Grupos y uno de eliminación directa):