Guadalupe estrena programa piloto de asistencia vial

Los servicios con los que cuentan son apoyo en cambio de llantas, falta de batería, falta de combustible o abanderamiento en caso de choques

Desde este miércoles 22 de octubre, el municipio de Guadalupe puso en marcha el programa piloto de auxilio vial para automovilistas en caso de contingencias, dio a conocer el alcalde Héctor García.

Esta primera etapa cuenta con tres unidades que operarán de manera gratuita en varias de las principales vialidades del municipio de lunes a sábado de 08:00 a 20:00 horas.

Los servicios con los que cuentan son apoyo en cambio de llantas, falta de batería, falta de combustible o abanderamiento en caso de choques; además, en próximos días se incluirá una grúa para mover autos en caso de vialdiad obstruida.

Finalmente, el edil agregó que en la segunda etapa buscará ampliar el servicio hasta cubrir las 24 horas del día los siete días a la semana, para que se pueda gestionar peticiones de auxilio a través del 911.