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Guadalupe espera 400 mil personas por juego mil del Mundial

Por: Olivia Martínez

26 Mayo 2026, 19:45

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El Mundial 2026 llevará al Estadio de Rayados el partido mil en la historia de la FIFA, con operativo especial y afluencia récord

Guadalupe espera 400 mil personas por juego mil del Mundial

Al juego número mil en la historia de los mundiales, que la FIFA celebrará en el Estadio de Rayados, se calcula que habrá, adentro y afuera, cerca de 400 mil personas, entre jugadores, aficionados, organizadores y colaboradores, además de autoridades, logística y cuerpos de auxilio.

Este encuentro será el 20 de junio y será entre Japón y Túnez, como parte del Mundial 2026.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, dijo que están listos y preparados.

"Al juego mil se habla de casi 400 mil personas, entre logística, seguridad, el interior del estadio, la gente que llega y que va a estar en el exterior del estadio, que va simplemente a escuchar, los vecinos; se habla más o menos de 400 mil personas, cuando en un partido normal recibimos cerca de 80 mil, entre logística y medios de comunicación, 70 mil.  Ahora se están esperando 400 mil", expresó.

"Muy listos, ya hicimos muchos operativos y muchos simulacros.  Y afortunadamente para Guadalupe, el Estadio está ahí, entonces siempre que tenemos partido tenemos una prueba más, una prueba más, y sentimos que estamos listos", declaró.

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