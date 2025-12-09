Guadalupe emite recomendaciones para prevenir ciberdelitos

Autoridades alertan sobre riesgos en compras, cajeros y llamadas durante diciembre y piden a la ciudadanía reforzar precauciones para evitar engaños

El Gobierno de Guadalupe emitió una serie de recomendaciones de seguridad para prevenir fraudes, robos y distintas formas de ciberdelincuencia durante la temporada decembrina, un periodo en el que históricamente aumentan los incidentes relacionados con engaños digitales y estafas telefónicas. La autoridad pidió extremar precauciones ante el incremento de transacciones y compras propias de estas fechas.

Miguel Cepeda, director del C4 de Guadalupe, explicó que diciembre representa un momento de mayor actividad para los delincuentes que aprovechan la alta demanda de productos y servicios. Por ello, reiteró la importancia de fortalecer los cuidados al realizar compras en línea o al utilizar cajeros automáticos, donde suelen presentarse intentos de robo o clonación de datos.

¿Cómo evitar fraudes en compras por internet durante diciembre?

Entre las principales sugerencias para compras digitales, Cepeda destacó la necesidad de verificar que las páginas donde se pretende adquirir algún producto cuenten con candados de seguridad y protocolos confiables. Recomendó desconfiar de ofertas demasiado atractivas o precios fuera de lo común, pues suelen ser utilizados para atraer a posibles víctimas.

El funcionario subrayó que, ante cualquier duda, es preferible utilizar tarjetas digitales en lugar de tarjetas físicas tradicionales, ya que estas generan códigos de seguridad dinámicos que ayudan a proteger los datos bancarios. De esta manera se reduce la exposición a clonación, robo de información o cargos no reconocidos.

¿Qué hacer para prevenir extorsiones y engaños telefónicos?

Además de las compras digitales, el Gobierno de Guadalupe alertó sobre intentos de extorsión telefónica y engaños en los que los delincuentes se hacen pasar por instituciones bancarias para obtener información confidencial. Cepeda exhortó a la ciudadanía a no compartir NIP, contraseñas ni ningún dato personal bajo ninguna circunstancia.

Asimismo, se pidió a la población mantener precauciones al utilizar cajeros automáticos. Las autoridades recomendaron acudir únicamente a zonas concurridas y evitar solicitar ayuda a desconocidos. En caso de retirar cantidades importantes de dinero, se sugiere hacerlo acompañado de una persona de confianza para disminuir riesgos.

El Gobierno de Guadalupe reiteró su llamado a la prevención y a mantenerse alerta durante estas fechas, en las que la actividad comercial y el movimiento bancario se incrementan considerablemente. La autoridad municipal invitó a la población a seguir estas medidas para disfrutar de una temporada decembrina más segura.