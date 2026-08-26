Guadalupe desplegará operativo vial por regreso a clases

Con este despliegue, Guadalupe busca que el inicio del nuevo ciclo escolar se desarrolle con mayor orden en las zonas escolares

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, el municipio de Guadalupe reforzará la seguridad vial en los alrededores de los planteles educativos para agilizar la circulación y reducir riesgos durante los horarios de mayor movimiento.

Será este lunes 31 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad desplegará más de 100 elementos, quienes realizarán labores de vigilancia y apoyo a automovilistas, estudiantes y familias durante la entrada y salida de las escuelas.

Desplegarán más de 100 elementos

El operativo contempla la presencia de 60 elementos, los cuales estarán de 7:00 a 9:30 de la mañana, mientras que por la tarde se contará con 50 agentes de 13:00 a 17:00 horas, periodos en los que se espera una mayor concentración vehicular y peatonal.

La vigilancia se concentrará principalmente en avenidas como Azteca, Benito Juárez, Arturo B. de la Garza, Miguel Alemán, Arteaga, Ruiz Cortines, Eloy Cavazos, Acapulco, Del Bosque, Zacatecas, Pablo Livas y Guadalajara.

Cerca de 96 mil alumnos volverán a las aulas

De acuerdo con la autoridad municipal, cerca de 96 mil estudiantes regresarán a las aulas, por lo que los elementos permanecerán en los puntos de mayor flujo para apoyar en la movilidad, prevenir accidentes y brindar mayor seguridad a estudiantes, padres de familia y personal educativo.

Con este despliegue, Guadalupe busca que el inicio del nuevo ciclo escolar se desarrolle con mayor orden en las zonas escolares, especialmente durante las horas de entrada y salida, cuando aumenta considerablemente el tránsito vehicular.