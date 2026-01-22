Guadalupe activa operativo preventivo por Frente Frío 30

Protección civil municipal supervisará en vialidades susceptibles a encharcamientos, pavimento resbaladizo y baja visibilidad.

Ante la entrada del frente frío número 30, el municipio de Guadalupe anunció la implementación de acciones preventivas y de vigilancia.

Además mantendrá presencia en puntos estratégicos como los cruces de avenida Eloy Cavazos con calle Monterrey, Eloy Cavazos y Raymundo Almaguer, así como avenida Acapulco, en la colonia Cañada Blanca, entre otros sectores.

Las autoridades señalaron que se mantendrán en alerta y respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo, además de exhortar a la ciudadanía a conducir con precaución, evitar zonas inundadas y atender los avisos oficiales sobre cierres preventivos.

Para reportes o emergencias, el municipio puso a disposición el 911 y el teléfono de Protección Civil de Guadalupe 81 1771 8801.