Grutas de García estrenan atracciones inclusivas y sostenibles

Las Grutas de García suman experiencias inmersivas y accesibles, áreas renovadas y atracciones para impulsar el turismo de naturaleza en Nuevo León

Las Grutas de García, formadas hace más de 60 millones de años, suman ahora experiencias inmersivas, espacios renovados y áreas interactivas para atraer a más visitantes y fortalecer el turismo sostenible en la región.

La Secretaría de Turismo de Nuevo León, en conjunto con el Patronato Pro Grutas de García y la Dirección de Planeación de Política Turística Sostenible, presentó una serie de mejoras que buscan posicionar al municipio como un punto imprescindible para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza.

Entre las novedades destaca Grutas de García 360, una proyección inmersiva diseñada para ser incluyente y accesible a personas con movilidad reducida, adultos mayores y visitantes con discapacidad motriz.

También se inauguró un Pabellón Museográfico renovado, una fuente de chorros en la explanada y un espacio Fotolife con tecnología de pantalla verde que permite llevarse recuerdos temáticos del recorrido.

Con estas acciones, el gobierno estatal reafirma su objetivo de diversificar la oferta turística, impulsar la derrama económica local y proteger el patrimonio natural de Nuevo León.