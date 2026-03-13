Grúa derriba postes y deja sin luz varios domicilios en Monterrey

El impacto provocó que la estructura se partiera y jalara el cableado, derribando además otro poste de madera que contaba con dos transformadores.

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Una grúa provocó daños en la infraestructura eléctrica luego de impactarse contra postes en el cruce de la avenida Conchello y Antiguo Camino a Santo Domingo, en la colonia Reforma del municipio de Monterrey.

De acuerdo con los reportes, el operador estacionó la unidad en un área con pendiente para ingresar a una tienda de conveniencia, sin embargo, el freno de mano se liberó y la grúa comenzó a retroceder alrededor de 50 metros hasta chocar contra un poste de concreto que sostenía cables de alta tensión.

El impacto provocó que la estructura se partiera y jalara el cableado, derribando además otro poste de madera que contaba con dos transformadores.

Tras el accidente se registraron chispas y cables energizados en la zona, lo que generó alarma entre vecinos que salieron de sus viviendas tras escuchar el estruendo.

La circulación fue cerrada mientras se evaluaban los daños. Al menos tres establecimientos, entre ellos un taller y una tienda de conveniencia, quedaron sin suministro eléctrico en espera de que personal de la CFE acudiera para realizar las reparaciones correspondientes, derivado del incidente no se reportaron personas lesionadas.