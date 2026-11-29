Un desastre el tráfico sonre Golez Morin por las obras de Vasconcelos. Y ni un tránsito ni una patrulla, la gente haciendo lo que quiere/puede... y @SanPedroNL ni una patrulla ni un tránsito... nada @elnorte @MilenioMty @MAGS_SP @mfarahg @luissusarrey https://t.co/DbPFX1Illl

Por su parte, el municipio de San Pedro compartió un mensaje en donde detalló que la unidad de carga pesada generó tráfico por el incidente.

Maneja con precaución. Una grúa particular derribó un poste y dañó el cableado en Vasconcelos, en Valle del Campestre generando tráfico pesado en Gómez Morín. La CFE realiza las reparaciones. En cuanto concluya, nuestros equipos limpiarán la zona y liberarán la vialidad. — San Pedro (@SanPedroNL) November 28, 2026

El incidente obligó a la movilización de elementos de Tránsito, Protección Civil y cuadrillas de servicios especializados, quienes iniciaron labores para retirar los postes dañados y restablecer las condiciones de seguridad en el sector.

Principales avenidas presentan carga vehicular

Como consecuencia de los trabajos realizados en la zona, se implementaron cierres y restricciones parciales a la circulación, lo que provocó importantes congestionamientos vehiculares durante la mañana.

Entre las vialidades con mayor afectación se encuentran las avenidas Gómez Morín, Lázaro Cárdenas y José Vasconcelos, donde automovilistas reportaron largos tiempos de traslado debido a los desvíos y a la reducción de carriles.

Las autoridades exhortaron a los conductores a tomar rutas alternas y extremar precauciones al circular por el sector mientras continúan las maniobras para el retiro del material dañado y la reparación del cableado.

Continúan labores de reparación

Personal de las empresas responsables de la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones trabaja en la reposición de los postes derribados y en la evaluación de posibles daños adicionales ocasionados por el accidente.

Se espera que conforme avancen los trabajos de reparación y limpieza, la circulación pueda restablecerse de manera gradual en una de las zonas con mayor flujo vehicular del área metropolitana de Monterrey.