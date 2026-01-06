Grúa choca contra poste y deja cables colgando en Garza Sada

En el lugar no se encuentra el vehículo de carga pesada involucrado; testigos indicaron que se trataba de una grúa que transportaba una retroexcavadora

Un poste metálico de telefonía resultó dañado luego de que una grúa se impactara contra la estructura en la avenida Eugenio Garza Sada, en su cruce con el camino a Valle Alto, al sur de Monterrey, lo que provocó afectaciones a la circulación vehicular.

Impacto deja cables colgando a baja altura

Tras el impacto, varios cables quedaron colgando a baja altura, prácticamente al límite del paso de los vehículos, por lo que los automovilistas deben avanzar con extrema precaución para evitar accidentes.

Testigos señalan a grúa con retroexcavadora

En el lugar no se encuentra el vehículo de carga pesada involucrado; no obstante, testigos indicaron que se trataba de una grúa que transportaba una retroexcavadora y que dio vuelta a la izquierda para dirigirse hacia Valle Alto, retirándose del sitio tras el percance.

Autoridades coordinan el tránsito en la zona

Elementos de la Policía de Monterrey y personal de Auxilio Vial se mantienen en la zona para apoyar a los conductores y coordinar el tránsito.