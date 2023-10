Gritan 'senadora' a Clara Luz; no descarta contender

Tras ser recibida al grito de '¡senadora, senadora!', Clara Luz Flores no descartó contender en las elecciones de 2024.

La actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estuvo en Monterrey para presumir ante simpatizantes las acciones y resultados federales en materia delictiva.

A su arribo al salón de eventos donde se organizó el encuentro, el centenar de asistentes vitoreó su nombre y la llamó senadora.

Tras ser cuestionada sobre sus intenciones políticas para el año electoral entrante, Flores Carrales descartó en un inicio fijar una postura.

"Andan muy adelantados, el partido no ha sacado nada, entonces hay que ver, todavía no sabemos ni cómo", dijo.

Sin embargo, la ex alcaldesa de Escobedo y ex candidata a la gubernatura de Nuevo León, no descartó la posibilidad de buscar una legislatura federal.

"Yo seguiré trabajando en lo que toque, ya veré en los tiempos a ver qué es lo pasa para ver si lo tengo que descartar o no", agregó la funcionaria.

Ayer trascendió que el activista sampetrino Álvaro Suárez, conocido como 5X, "destapó" a Flores Carrales como compañera de fórmula rumbo al Senado de la República.

El encuentro contó además con la presencia de la líder de Morena en Nuevo León, Anabel del Roble Alcocer, quien destacó a la funcionaria federal como el principal referente de la entidad en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Comentarios