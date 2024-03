Grafitean su camioneta durante la marcha del 8M

Gloria Juárez compró con mucho sacrificio su camioneta para transportarse y la cuida en todo lo que vale, pero el pasado viernes, en la Marcha del Día Internacional de la Mujer, se la grafitearon.

Ella acudió a un negocio en la calle Padre Mier y Cuauhtémoc, en el centro de Monterrey, y ahí se estacionó, pero al regresar vio rayoneada la camioneta con aerosol y otros productos.

“Tengo una Duster 2020. Me la grafitearon, yo estaba en la calle Padre Mier, en un negocio, me estacioné ahí sin pensar que me iban a vandalizar, eran demasiadas muchachitas y para saber quién era, la verdad no supe quién fue la que hizo esa fechoría. Me la rayaron con spray de color rosa, y pues eran varios carros los que estaban estacionados y fuimos afectados, negocios también”, refirió.

Por sí solo, es complicado borrar el grafiti. Ya preguntó en la agencia automotriz y le dijeron que sí podrían, pero ella deberá pagar el deducible. Está indignada porque nadie le pagará los gastos.

“Me dicen que si lo llevo y meto al seguro, entra como deducible. No me dijeron (en cuánto le saldría), pero es un gasto que no tenía contemplado por culpa de esas mujercitas. Es vandalismo, es pandillerismo”, dijo.

