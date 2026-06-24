Gradúa DIF Monterrey a 41 niñas y niños de preescolar

Las niñas y los niños recibieron reconocimientos por haber concluido satisfactoriamente el nivel preescolar, acompañados por sus padres y familiares.

Un total de 41 niñas y niños que cursaron su educación preescolar en las Estancias Infantiles del DIF Monterrey concluyeron este martes una de las primeras etapas de su formación académica, durante una ceremonia encabezada por el alcalde Adrián de la Garza y la presidenta del organismo, Gaby Oyervides.

El evento reunió a familias, docentes y autoridades municipales para reconocer el esfuerzo de los menores que finalizaron sus estudios en los cinco centros educativos del DIF, donde además de cuidado infantil reciben educación preescolar con validez oficial.

Reconocen esfuerzo de niñas y niños graduados

Durante la ceremonia, Adrián de la Garza agradeció a los padres de familia la confianza depositada en el Gobierno municipal para formar parte del desarrollo de sus hijos.

“Gracias por la confianza que nos han dado para junto con ustedes, poder ser parte de cada uno de los logros de sus niñas y de sus niños; este año es muy especial para nosotros porque el año pasado graduamos a muchas niñas y niños del DIF y estábamos en ese proceso de querer darles lo mejor y lo logramos”, afirmó.

Las niñas y los niños recibieron reconocimientos por haber concluido satisfactoriamente el nivel preescolar, acompañados por sus padres y familiares.

Las Estancias Infantiles ofrecen educación y atención integral

Las cinco Estancias Educativas del DIF Monterrey brindan atención a menores de entre uno y cinco años de edad, ofreciendo servicios que incluyen educación, protección, nutrición, actividades recreativas, apoyo psicológico y programas de estimulación temprana.

El objetivo de estos espacios es contribuir al desarrollo integral de la primera infancia, proporcionando entornos seguros para el aprendizaje y el crecimiento de las niñas y los niños.

Familias destacan mejoras en las instalaciones

Durante el evento, los menores agradecieron a las autoridades municipales la rehabilitación realizada en sus estancias infantiles, las cuales ahora cuentan con mobiliario renovado, nuevos juegos y mejores instalaciones.

Por su parte, los padres de familia resaltaron la importancia de contar con espacios adecuados para el cuidado y desarrollo de sus hijos mientras cumplen con sus actividades laborales.

Como parte de la celebración, las niñas y los niños entregaron a la presidenta del DIF Monterrey un álbum elaborado con dibujos y mensajes de agradecimiento.

Gaby Oyervides destaca apoyo de las familias

La presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, reconoció el papel de las familias en la formación de los menores y destacó el acompañamiento que reciben tanto en el hogar como en la escuela.

“Los sueños que tienen nuestras niñas y niños es gracias a todo el apoyo que reciben en la casa y en la escuela; por eso papás, mamás, abuelitos, gracias porque hacen que nuestras niñas y niños sueñen, jueguen, se diviertan, aprendan, que sean niños. Muchas gracias por todo este amor para nuestras niñas y niños que son nuestro presente y nuestro futuro”, expresó.

En la ceremonia también estuvieron presentes la directora del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez; el secretario de Administración, Marcelo Segovia; la jefa del Gabinete, Wendy Cordero; así como maestras y responsables de las cinco estancias infantiles del municipio.