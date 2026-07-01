¡Gracias, Marcial! Dice adiós al periodismo tras 35 años

Marcial Pasarón Reyes se retira como reportero policiaco en los medios de comunicación tras una extensa carrera que los distinguió por siempre buscar la nota

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Hoy se retira un grande...

Nuestro reportero Marcial Pasarón Reyes le dice adiós al periodismo, luego de 35 años de profesionalismo en los medios masivos de comunicación.

En un mundo tan convulsionado, ser reportero policiaco es mucho más que cubrir asesinatos y choques: es arriesgar la vida, y hoy Marcial dice "misión cumplida".

Faltaría espacio para consignar las mútiples noticias que él dio, pero sus colegas y amigos, con quienes compartió innumerables coberturas policiacas, nos platican algunas anécdotas.

El reportero Agustín Martínez, de Multimedios Televisión, recordó cómo un día, cubriendo hechos ligados al delito, se puso a prueba su amistad.

"En una ocasión, siendo yo prácticamente un novato, nos ganó una nota en el Palacio de Jusicia, una nota muy importante, tengo entendido que la exoneración de un funcionario que estaba acusado de peculado, de corrupción, una cosa así, lo absuelven, lo exoneran y se lleva la exclusiva. En esa ocasión, no nos suspendieron en lo personal, afortunadamente. Pero hubo el temor, el riesgo de que hasta pudiéramos perder el trabajo por perder una nota, ése era Marcial, el que siempre buscaba la exclusiva", afirmó.

"Y después de eso, lejos de ser una anécdota negativa o que nos distanciara o creara una enemistad, al contrario: el trabajo era el trabajo, la amistad siempre ha sido la amistad y ésa siempre se ha respetado. Fuera del medio somos más que compañeros, somos amigos y una amistad que se ha prolongado a lo largo de los años", destacó.

Y si usted cree que el reportero policiaco sólo cubre las cosas por encimita, Fernando Escobedo Lara, quien fue reportero y ahora es comandante y director de Protección Civil de Guadalupe, recordó cuando estuvieron en riesgo de muerte, al coincidir en una balacera, en el año 2010.

"Nos protegimos abajo de los vehículos. Me acuerdo que él traía un vehículo de su empresa, y ahí nos agazapamos para protegernos, pecho-tierra. Y como no queriendo, como que agarrados de la mano: era para darnos un poquito más de valor de ver lo que estaba pasando en en ese momento. Ya después platicamos y dijimos "¿en quién pensaste?" y los dos dijimos "en nuestra familia". Y entonces de ahí le di un consejo y lo tomé yo: "Amigo, yo creo que es el momento de ir pensando en un retiro", evocó.

Gerardo Burgoa, conductor de Imagen Televisión, aclaró que la cobertura policiaca está llena de muchos riesgos, como los que vivió Marcial.

"Una persona perdió la vida, estábamos los medios de comunicación afuera del domicilio y Marcial alcanzó a tomar una fotografía. Y uno de los familiares en su etapa de duelo, en su etapa de dolor, de lo que estaba enfrentando, agredió a Marcial, le arrancó su cámara, se la destruyó, nosotros intervenimos para poder ayudarlo, proteger al compañero y tratar de calmar a las personas. Tenemos que tener la empatía también con las familias que viven una situación de duelo", refirió.

Iram Oviedo, ahora servidor público de Monterrey, elogió la labor de Marcial.

"Muy buen reportero, con muchos contactos. Pero, bueno, todo por empezar, termina. Cuántas notas hicimos juntos, coberturas, amplias, buenas", sostuvo.

Todos le desearon éxito ahora que se retira.

"Marcial: no hay palabras para agradecerte lo que nos has inspirado, lo que nos has enseñado. Te mando una felicitación muy grande y obviamente mis mejores deseos: que disfrutes con tu familia", manifestó Agustín.

"Qué bueno por Marcial, que tomó esa sabia decisión y le deseo todos los éxitos, y con mucha salud y con su familia", compartió Fernando.

"Te deseo mucho éxito, amigo, que Dios te bendiga, muchos saludos a la familia y no te olvides, acuérdate que los periodistas somos 24/7. Y si ves algo interesante en tu colonia, mándanoslo para que sea publicado", dijo Gerardo.

"Te deseo mucho exito, salud y que tengas muy buen cierre de reportero y que sigas adelante siempre", le deseó Iram.

Todos lo vamos a extrañar.

Mucha suerte, Marcial. ¡Y gracias por todo!