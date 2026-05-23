Graban pelea entre estudiantes de secundaria en Apodaca

El video que dura varios minutos da cuenta de los hechos y en él se escucha a una madre de familia pedir la presencia de un maestro o maestra.

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Una riña entre estudiantes de una secundaria en Apodaca fue captada en video afuera del plantel educativo.

Madres de familia reportaron los hechos ocurridos frente a la escuela secundaria número 71 Roberto Garza Cruz en el centro de esa ciudad.

Según el video compartido en redes sociales y que llegó a la redacción de Info Siete, se observa a dos menores de edad retándose a golpes.

Uno de ellos con el uniforme escolar y el segundo con ropa casual por lo que se desconoce si es estudiante del plantel.

El video que dura varios minutos da cuenta de los hechos y en él se escucha a una madre de familia pedir la presencia de un maestro o maestra.

Alrededor del lugar fueron captados varios estudiantes que con teléfono celular grababan el momento.

De acuerdo al reporte, este tipo de eventos se da con frecuencia, han sido denunciados ante la dirección de la escuela y ante la SEP estatal, sin embargo las autoridades no actúan al respecto.