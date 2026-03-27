Graban a conductor arrastrando a perrito en García; es detenido

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, informó que el presunto responsable fue localizado y detenido gracias al sistema de videovigilancia del municipio

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Un caso que ha generado indignación en redes sociales quedó captado en video cuando un conductor fue sorprendido arrastrando a un perro atado a la parte trasera de su camioneta mientras circulaba sobre la avenida Lincoln, a la altura de la salida de la colonia San Blas, en García.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, cuando automovilistas que transitaban por la zona se percataron de la escena y comenzaron a grabar con sus teléfonos móviles.

En las imágenes se observa al animal siendo arrastrado sobre el pavimento en pleno movimiento, en una situación de evidente riesgo y sufrimiento.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, las personas que presenciaron el hecho intentaron darle alcance al conductor para detenerlo, sin embargo, no lograron interceptarlo en ese momento.

Tras la viralización del video, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, informó que el presunto responsable fue localizado y detenido gracias al sistema de videovigilancia del municipio. Asimismo, indicó que el cachorro fue ubicado con vida y asegurado por personal especializado.

El edil señaló que el conductor aseguró no haberse percatado de que el animal había saltado de la unidad y quedó atado, versión que deberá ser esclarecida ante las instancias correspondientes.

El cachorro fue trasladado a la Clínica Veterinaria Municipal para recibir atención médica, luego de ser rescatado por personal de Protección Animal, quienes también iniciaron el procedimiento legal correspondiente para determinar responsabilidades.