Gozan previo al Día del Padre, en el Parque Tucán

Familia aprovechan las albercas de los parques de Monterrey para adelantar los festejos a papá y de paso darse un buen chapuzón

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El festejo fue en el agua…

De manera previa, don Domingo Saavedra y la familia de su entrañable amigo, don José Francisco, ya andan en modo "party" o festejo.

Don Domingo, de 68 años de edad, vive en Monterrey.



Y don José Francisco, de 51 años, llegó de Dallas, Texas, con su esposa e hijos.

Por el placer de reencontrarse, fueron a celebrar al estilo regio: al Parque Tucán, al poniente de esta capital regia, y lo hicieron de modo previo al Día del Padre.

Y entre chapuzones e inflables, ahí constataron que estar con la familia es "lo más padre" de ser padre.

Y ¿sabe cuál fue el mejor regalo?

"La unidad familiar porque muchas veces hay gente que el señor o la mamá se hacen viejos y ya no respetan, ya cada quien tiene su obligación, pero lo bonito es que cuando tú enseñas a tus hijos a tener valores, nunca vas a estar solo", dice don Domingo.

"De repente me agarran, me llevan a la carnicería y me hacen lo que quieren ¿y qué hago?, tengo que superarlo", comentó entre risas.

Su amigo, don José Francisco, con su esposa e hijos, coincidió con él.

"Teníamos el plan de ir a Tampico o a otro lado, pero pues las aguas no nos dejaron, pero hay que disfrutar lo que tenemos alrededor. Si Dios quiere, vamos a celebrar (el Día del Padre) aquí, y en el agua", aseguró don José Francisco.

"¿El mejor regalo? Que los hijos tengan salud, que sean buenas personas, que tengan buenas costumbres, buenos hábitos, que no anden en malos pasos, en vicios o en cosas malas, ése es mi mejor regalo, que quieran ayudar, que quieran aportar algo a la sociedad, eso es lo único. Para mí, es mi mejor regalo", comenta.

La familia de don José, integrada por su esposa Mayra, y por sus hijos Pablo, José y Héctor, le tiene infinito amor.

Este domingo, se regresarán a Dallas para pasar allá el Día del Padre, pero por lo pronto, ya festejaron de modo anticipado en las albercas y demás espacios agradables del Parque Tucán.