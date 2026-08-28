Golpean a mujer para robar cadena de 40 mil pesos; quedan presos

Los detenidos presuntamente participación en un robo ejecutado con violencia, el 20 de junio de 2026 en calles de la colonia 21 de Marzo, en Monterrey

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejercieron acción penal mediante orden de aprehensión en contra de Juan "N", de 58 años de edad, y de Elena "N", de 32 años, por el delito de robo ejecutado con violencia.

Ya estaban internados en centros de Reinserción Social estatales y a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León.

Tienen presunta participación y responsabilidad en un robo ejecutado con violencia, el 20 de junio de 2026 en calles de la colonia 21 de Marzo, en Monterrey.

La víctima, una dama de 54 años de edad cuya identidad está protegida, estaba al interior de un vehículo estacionado en vía pública, cuando ambas personas y otros dos sujetos la sujetaron del cabello para arrancarle una cadena de oro con valor de 40 mil pesos, luego abrieron la puerta del vehículo y jalaron a la víctima para tirarla al piso, en donde la golpearon, provocándole lesiones para luego huir.

La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.