Golpean a hombre en la Industrial; reportan personas armadas

Vecinos alertaron a las autoridades sobre varios individuos que presuntamente golpeaban a un hombre en la vía pública y que aparentaban portar armas

El reporte de presuntas personas armadas movilizó a corporaciones de seguridad la noche del jueves, en el cruce de la avenida Bernardo Reyes y la calle Colón, en la colonia Industrial, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos se registraron al filo de las 21:30 horas, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre varios individuos que presuntamente golpeaban a un hombre en la vía pública y que, además, aparentaban portar armas.

La denuncia generó una movilización en el sector, ante el temor de que la situación escalara.

Al arribo de las unidades, los oficiales localizaron únicamente a un hombre con visibles heridas en la cabeza, por lo que fue atendido en el sitio por personal de Protección Civil municipal.

Tras la valoración, se determinó que no presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Testigos señalaron que al menos dos hombres habrían increpado a la víctima y posteriormente comenzaron a golpearla, para luego retirarse del lugar antes de la llegada de las autoridades.

La zona fue resguardada de manera preventiva mientras se recababan datos para el seguimiento del caso.

Hasta el cierre de esta información, no se reportaban personas detenidas.

Las autoridades municipales tomaron conocimiento de los hechos y continuaban con las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.