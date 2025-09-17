Golpean a empleado y roban tienda en la Unidad Modelo

Durante un asalto a una tienda de autoservicio, un empleado resultó lesionado al ser atacado a golpes en la colonia Unidad Modelo, en Monterrey.
El atraco ocurrió alrededor de las 07:00 horas del martes en el local ubicado en la calle Uxmal y Huasteca.
En el interior del negocio fue atendido por paramédicos de Protección Civil de Monterrey el trabajador Rolando Hernández Pérez.
Al ser auxiliado, se estableció que presentaba hematomas en el rostro y golpes en el cuerpo.
Debido a lo anterior, fue trasladado para su atención médica al Hospital Metropolitano.
En base a la versión del empleado, los agresores fueron dos sujetos que llegaron al establecimiento.
Los desconocidos, cuya acción fue grabada por el circuito cerrado de seguridad, comenzaron a hacer destrozos en el interior.
Sin embargo cuando el empleado les llamó la atención, lo atacaron a golpes durante varios minutos.
Posteriormente se apoderaron de dinero, cerveza y cigarros para después darse a la fuga.
El robo con violencia movilizó a elementos de Fuerza Civil, quienes comenzaron un recorrido por calles cercanas al sector.
Sin embargo, los delincuentes se dieron a la fuga y burlaron el cerco policial.