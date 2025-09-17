Golpean a empleado y roban tienda en la Unidad Modelo

Dos hombres son buscados por las autoridades tras atracar una tienda de conveniencia durante la mañana de este martes, en donde un empleado resultó herido

Durante un asalto a una tienda de autoservicio, un empleado resultó lesionado al ser atacado a golpes en la colonia Unidad Modelo, en Monterrey.

El atraco ocurrió alrededor de las 07:00 horas del martes en el local ubicado en la calle Uxmal y Huasteca.

En el interior del negocio fue atendido por paramédicos de Protección Civil de Monterrey el trabajador Rolando Hernández Pérez.

Al ser auxiliado, se estableció que presentaba hematomas en el rostro y golpes en el cuerpo.

Debido a lo anterior, fue trasladado para su atención médica al Hospital Metropolitano.

En base a la versión del empleado, los agresores fueron dos sujetos que llegaron al establecimiento.

Los desconocidos, cuya acción fue grabada por el circuito cerrado de seguridad, comenzaron a hacer destrozos en el interior.

Sin embargo cuando el empleado les llamó la atención, lo atacaron a golpes durante varios minutos.

Posteriormente se apoderaron de dinero, cerveza y cigarros para después darse a la fuga.

El robo con violencia movilizó a elementos de Fuerza Civil, quienes comenzaron un recorrido por calles cercanas al sector.

Sin embargo, los delincuentes se dieron a la fuga y burlaron el cerco policial.