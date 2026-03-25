Golpea a su pareja al reclamarle su forma de vestir

El hecho fue reportado en el cruce de las calles Julián Villarreal y Matamoros, en el Centro de Monterrey, donde fue asegurado Samuel F.

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de presuntamente agredir físicamente a su pareja, en hechos ocurridos durante la noche en el primer cuadro de la ciudad.

El incidente se registró alrededor de las 23:15 horas en el cruce de las calles Julián Villarreal y Matamoros, donde fue asegurado Samuel F., de 42 años de edad.

De acuerdo con el reporte, oficiales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la zona fueron abordados por una mujer, quien solicitó auxilio al señalar que momentos antes había sido golpeada por su pareja.

La afectada relató que el hombre llegó en estado de ebriedad y, al verla vestida con un short cuando se disponía a salir a la tienda, comenzó a insultarla y reclamarle por su forma de vestir, indicándole que no permitiría que saliera así.

Posteriormente, el individuo presuntamente la agredió con golpes en el rostro y el cuerpo, además de empujarla contra una cama e intentar sujetarla del cuello, situación de la que logró escapar para pedir ayuda.

Tras la denuncia directa, los oficiales procedieron con la detención del hombre en el mismo sitio.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.