Golpea a su madre tras reclamo por consumo de drogas en Monterrey

Un joven fue detenido luego de agredir a su madre en la colonia Emiliano Zapata; la víctima pidió auxilio a policías que patrullaban la zona

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un joven acusado de agredir físicamente a su madre, luego de que esta le reclamara por su presunto consumo de drogas, en hechos ocurridos en la colonia Emiliano Zapata.

La captura se registró alrededor de las 20:45 horas en el cruce de Privada Felipe Ángeles y Felipe Ángeles, donde fue asegurado Luis Enrique B., de 28 años de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados realizaban labores de prevención y vigilancia cuando una mujer de 57 años les hizo señas para pedir ayuda. Al acercarse, la víctima solicitó la detención de su hijo, a quien señaló como su agresor.

Según su testimonio, el joven se encontraba en la sala de su vivienda consumiendo una sustancia con una pipa de cristal. Al reclamarle por su conducta y pedirle que contribuyera a los gastos del hogar, el hombre reaccionó de manera violenta.

La mujer relató que su hijo le propinó un fuerte golpe en la cabeza, posteriormente la sujetó de las muñecas y la empujó contra un sillón, mientras le gritaba insultos.

Tras lograr salir de la vivienda, la afectada pidió auxilio a los oficiales que transitaban por el lugar, quienes lograron interceptar al presunto agresor cuando intentaba salir del domicilio.

Las autoridades señalaron que esta intervención forma parte de la estrategia “Escudo”, implementada por la actual administración municipal para fortalecer la seguridad y reducir la incidencia delictiva en la ciudad.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.