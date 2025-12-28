Golpea a joven y a su madre por accionar el claxón en Monterrey

El hombre atravesó su vehículo tras circular por calles de la colonia Moderna, por lo que la afectada decidió 'pitarle', lo que provocó la molestia del detenido

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre por agredir a una madre de familia y a su hija, luego de participar en un percance vial en calles de la colonia Moderna.

La captura se registró este viernes alrededor de las 23:15 horas, en el cruce de las calles Manzano y Violeta.

Esto se derivo luego de que personal del C4 notificara la presencia de un hombre con aparente actitud agresiva sobre la vía pública.

Al llegar al lugar, las víctimas de 45 y 26 años, respectivamente, narraron el momento de los hechos, donde el hombre las agredió afuera de su vivienda, tras protagonizar un percance vial.

Este hombre fue trasladado hacia las instalaciones de la dependencia municipal, para quedar a disposición del Ministerio Público.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Con base a su testimonio, la joven se encontraban en camino hacia su domicilio a bordo de un automóvil, cuando José Abraham "N", de 35 años, atravesó su vehículo sobre el camino.

Posteriormente, la conductora le accionó el claxón para que despejara la circulación, lo que provocó la molestia del hombre, quien decidió seguirla hasta su casa.

Cuando descendió de su coche, el supuesto violentador comenzó a gritarle palabras altisonantes para después comenzarla a agredir fisicamente.

Al percatarse de lo sucedido, su madre salió de su domicilio para intentar protegerla, por lo que también recibió algunos golpes.

Pese a las agresiones, la mujer logró adentrarse a su hogar para pedir ayuda a las autoridades. En su arribo, este hombre refirió a que también fue agredido por ambas.