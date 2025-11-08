Golpea a esposa porque metió un gato a la casa en Mitras Centro

La víctima mencionó que con el puño cerrado le dio un fuerte golpe en las costillas, además de que le colocó ambas manos en el cuello tratando de asfixiarla

Por presuntamente golpear a su pareja e intentar asfixiarla, enojado porque ella metió un gato a la casa, un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, a quienes también quiso golpear, en la colonia Mitras Centro.

La captura de Eder Javier M., de 43 años de edad, se registró a las 07:20 horas en Tenango y Chalco, en la mencionada zona.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal del C4 les reporta un caso de violencia familiar.

Al arribar al sitio se entrevistan con la víctima, de 44 años de edad, quien les manifestó que desde la noche anterior, su pareja la golpeó y la mantuvo encerrada en un cuarto, porque ella metió a su mascota, un gato, al domicilio, lo que provocó que él se enojara.

Mencionó que con el puño cerrado le dio un fuerte golpe en las costillas, además de que le colocó ambas manos en el cuello tratando de asfixiarla.

Agregó que logró zafarse y gritar por la ventana pidiendo auxilio a sus vecinos, quienes se comunicaron vía telefónica con las autoridades, llegando los uniformados municipales, a quienes se les lanzó a golpes, siendo sometido de inmediato.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público por tentativa de feminicidio.