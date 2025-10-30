Golpea a esposa en su trabajo y es detenido en Santiago, NL

Un hombre golpeó y amenazó de muerte a su esposa al verla llegar a su lugar de trabajo en donde ambos laboran en un centro comercial

Un hombre fue detenido por golpear y amenazar de muerte a su esposa en su lugar de trabajo en el municipio de Santiago.

La víctima señaló que al llegar a su lugar de trabajo en un centro comercial, su esposo identificado como Luis "N", originario de Matamoros, Tamaulipas, la tomó del cuello y le dijo que la mataría, posteriormente la lanzó al piso.

La mujer llamó al Centro de Inteligencia para la Vigilancia para reportar la agresión.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago y detuvieron a Luis "N" por la probable comisión del delito de Violencia Familiar.

La víctima declaró a los oficiales que en días pasados ya había recibido golpes y amenazas de muerte por parte de su esposo, quien le exigía que no regresara al centro comercial donde ambos laboran.

El hombre quedó detenido y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por la probable comisión del delito de Violencia Familiar.