Golpe al narcomenudeo con cateos en Monterrey, Juárez y Guadalupe

Durante las diligencias, las autoridades localizaron diversas dosis de un vegetal verde y seco con características compatibles con la marihuana

Como parte de las investigaciones por delitos contra la salud, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó cuatro órdenes de cateo en los municipios de Monterrey, Juárez y Guadalupe, donde fueron aseguradas dosis de presunta marihuana y dos armas de fuego cortas.

Los operativos se llevaron a cabo entre el 22 y 23 de julio de 2026 por personal del Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto (CLIPN), con autorización de un juez de control.

Las acciones fueron encabezadas por agentes del Ministerio Público especializados, con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), elementos de la unidad K9, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía, además de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Fuerza Civil.

Los cateos se efectuaron en dos inmuebles ubicados sobre la calle Paseo la Hacienda, en la colonia Fomerrey 45, también identificada como La Estanzuela, en Monterrey; otro domicilio en la calle San Ignacio, de la colonia San Antonio, en el municipio de Juárez; y un cuarto inmueble en la calle Atlixco, de la colonia Infonavit La Joya, en Guadalupe.

Durante las diligencias, las autoridades localizaron diversas dosis de un vegetal verde y seco con características compatibles con la marihuana, además de dos armas de fuego cortas de distintos calibres.

La Fiscalía informó que los cuatro cateos arrojaron resultados positivos y que los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público especializado, quien continuará con las investigaciones para determinar su relación con las carpetas iniciadas por delitos contra la salud.

Los inmuebles intervenidos fueron asegurados por la autoridad ministerial y permanecen bajo resguardo de la corporación correspondiente mientras continúan las diligencias.