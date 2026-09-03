Gobierno y diputados analizan presupuesto 2027

La reunión estuvo encabezada por Miguel Flores Serna, Secretario General de Gobierno y Ulises Carlin, encargado del despacho de la Tesorería

La Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado y la Secretaría General de Gobierno tuvieron el primer acercamiento con diputados locales para analizar el Paquete Fiscal 2027.

Diputados y organismos participan en reunión

En la reunión participaron Sandra Pámanes, coordinadora de la fracción de Movimiento Ciudadano; la diputada del PT, Guadalupe Rodríguez; la líder del PVEM, Claudia Chapa y el Independiente, Rodrigo Montemayor.

También estuvieron representantes del Consejo Nuevo León y de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos (Canirac).

La reunión estuvo encabezada por Miguel Flores Serna, Secretario General de Gobierno y Ulises Carlin, encargado del despacho de la Tesorería.

Descartan que se tratara de una negociación

“Queríamos dejar en claro cómo se vienen portando las finanzas del Estado que implicaría una reconducción que es un escenario que nadie queremos”, señaló Flores en entrevista.

“Queríamos exponer los escenarios que veíamos. No fue una mesa de negociación, fue diálogo, de exponer la finanzas del Estado, de exponer lo que vemos a futuro. Es una lástima que no hayan acudido algunos legisladores”.

Preparan encuentro con cámaras empresariales

El Secretario General de Gobierno adelantó que el 9 de septiembre habrá otra reunión con las cámaras empresariales.