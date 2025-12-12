Gobierno está dispuesto a cambiar el presupuesto: Miguel Flores

El secretario General de Gobierno señaló que la administración estatal está lista para recibir una contrapropuesta por parte de los legisladores

El secretario de Gobierno, Miguel Ángel Flores, afirmó que el Gobierno del Estado está dispuesto a realizar modificaciones al Presupuesto 2026, en caso de que así lo determine el Congreso local.

Acompañado por diputados locales y alcaldes metropolitanos de Movimiento Ciudadano, Flores señaló que la administración estatal espera una contrapropuesta por parte de los legisladores, luego de que expresaran su rechazo al aumento del Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

“Si no están de acuerdo en el Impuesto Sobre la Nómina, nosotros también estamos de acuerdo en que no se vaya el Impuesto Sobre la Nómina. Nosotros no estamos proponiendo o estamos imponiendo algún impuesto, más bien dimos un listado de opciones”, subrayó el secretario.

En el mismo sentido, explicó que hay apertura para revisar el tema de la deuda estatal.

“Así como también propusimos el listado de deuda del 14% y también les queremos decir que no tiene que ser una deuda del 14%, si fuera un 12, un 10 o un 9 o algo similar al año pasado estaríamos de acuerdo”, explicó.

El secretario añadió que el gobierno estatal está dispuesto a instalar una mesa de trabajo conjunta con el Congreso para avanzar en la revisión del paquete fiscal.

“Quiero hacerle un llamado a los diputados, un llamado de mantenernos en alturas de miras, cerrar filas y sacar adelante un presupuesto que le beneficie al estado”, dijo.

Sin embargo, Flores advirtió que no habrá concesiones ante presiones políticas en materia electoral, al reiterar que no se aceptará ningún cambio legal que afecte los derechos de las mujeres.

“Lo que sí queremos dejar muy claro es que no nos vamos dejar chantajear. Nosotros no vamos a dejar ni vamos a modificar alguna ley electoral que no beneficie y mucho menos que afecte a las mujeres”, agregó.