Gobierno del Estado abre la puerta a ajustes en deuda

El secretario General de Gobierno reiteró que las cantidades planteadas forman parte de un borrador que podrá ajustarse a lo largo de las siguientes reuniones.

El Gobierno del Estado presentó un proyecto de presupuesto para 2026 por más de $176,000 millones de pesos, que incluye una posible deuda por $16,144 millones, y afirmó que las cifras aún pueden modificarse conforme avancen las negociaciones con el Congreso.

Fue este martes que se realizó una primera reunión con la participación del Tesorero estatal, Carlos Garza; el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores; los coordinadores de todas las bancadas y la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la diputada priista Lorena de la Garza.

Aunque no se precisó cuál sería el tope de endeudamiento que el Ejecutivo estaría dispuesto a aceptar, Miguel Flores reiteró que las cantidades planteadas forman parte de un borrador que podrá ajustarse durante las conversaciones con los legisladores.

“Es cuánto es la disposición que podría pedir el Estado como inversión o como se le suele llamar como deuda, no significa que se pedirá todo el monto, lo que se dice en esa diapositiva es que las finanzas están tan sanas que se puede pedir hasta el porcentaje que se presentó, pero no significa que se vaya a pedir todo eso. “Estamos dispuestos a dialogarla, me da gusto ver a todos los diputados en el plan de dialogar, escuchar, informar las peticiones que les hacen los ciudadanos, ya vimos este año que tuvimos un presupuesto y vimos cuales fueron los resultados y fue que a Nuevo León le fue bien”, dijo Miguel Flores.

En el mismo sentido, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, indicó que se deben escuchar las opiniones de todos antes de aprobar cualquier cosa.