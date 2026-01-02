Gobierno de Nuevo León inicia operaciones con presupuesto de 2025

El poder ejecutivo del Estado dispondrá en este año de $156,264 millones de pesos, la misma cantidad que fue aprobada en 2025

El Gobierno del Estado informó que inició sus operaciones de este 2026, con el esquema de reconducción presupuestal, debido a que aún no se ha llegado a un acuerdo con los diputados sobre el Paquete Económico presentado el pasado 20 de noviembre.

Ante esto, el Ejecutivo dispondrá en este año de $156,264 millones de pesos, la misma cantidad que fue aprobada en 2025.

Se prevé que continúen con los trabajos de los programas y proyectos de infraestructura en marcha, debido a que están cubiertos los salarios y prestaciones de servidores públicos estatales, tales como policías, médicos, enfermeras y maestros .

En los decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado, se aseguró que el Gobierno de Nuevo León estableció la reconducción, es una solución constitucional para dar continuidad a los planes y programas iniciados en el ejercicio fiscal en la entidad.

Pese a esto, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado aseguró que cuentan con recursos necesarios para efectuar su operación, así como en años anteriores, donde su principal problema fue la escasez de agua, la inseguridad y problemas económicos.

Tanto el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, finanzas del Gobierno del Estado, y los poderes Legislativo y Judicial se mantendrán estables y con cuentas sanas.