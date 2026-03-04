Gobierno de Nuevo León garantizará seguridad durante 8M

La funcionaria señaló que, por instrucción del gobernador Samuel García, todas las dependencias estatales escucharán exigencias de partícipes

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la secretaria de las Mujeres de Nuevo León, Graciela Buchanan Ortega, afirmó que el Gobierno del Estado mantendrá un acompañamiento permanente durante la marcha conmemorativa, con el objetivo de garantizar la seguridad, el respeto y la libre expresión de todas las mujeres.

La funcionaria señaló que, por instrucción del gobernador Samuel García, todas las dependencias estatales estarán atentas no solo para observar la movilización, sino para escuchar las exigencias de las mujeres que participen, priorizando su integridad y tranquilidad.

Subrayan que 8M deberá ser una jornada de conmemoración

Buchanan Ortega subrayó que el 8M debe ser una jornada de conmemoración y reflexión, enfocada en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la igualdad sustantiva y el derecho a vivir una vida libre de violencia.

En relación con la atención a mujeres en situación de violencia, destacó que Nuevo León cuenta con una estructura integral y transversal, en la que participan diversas dependencias estatales para la canalización y seguimiento de los casos, desde reportes recibidos a través del 911 o 070.

Detalló que, mediante estos canales, se activan protocolos de atención inmediata con equipos especializados que brindan apoyo policial, psicológico y jurídico.

En los casos de alto riesgo, se ofrece atención inmediata y seguimiento continuo para proteger a las víctimas.

Asimismo, informó que existe coordinación con la Secretaría de Salud para proporcionar atención médica y psicológica las 24 horas, particularmente en el Hospital Materno Infantil y el Hospital Metropolitano, dirigidas a mujeres que enfrentan condiciones de vulnerabilidad o carecen de una red de apoyo.

Finalmente, la secretaria reiteró que son las líneas más directas y accesibles para que las mujeres puedan solicitar ayuda, información o acompañamiento en situaciones de violencia, haciendo un llamado a no guardar silencio y a utilizar los servicios disponibles.