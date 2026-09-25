Gobierno de NL promete recursos y respeto a autonomía de UANL

García destacó el papel de la UANL como uno de los pilares de NL y sostuvo que la institución debe mantener su modelo organizacional, político y académico

Al asegurar que el Gobierno de Nuevo León no permitirá que se afecte la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Samuel García afirmó que su administración hará equipo con la institución y buscará garantizar recursos para su presupuesto de 2027.

Durante su mensaje, García destacó el papel de la UANL como uno de los pilares de Nuevo León y sostuvo que la institución debe mantener su modelo organizacional, político y académico.

“Esta es la mejor universidad de México, quizá no la más grande, pero sí la mejor en calidad. Y por eso no vamos a permitir que nadie lastime la autonomía de esta gran universidad de Nuevo León”, afirmó.

El mandatario estatal señaló que el Gobierno del Estado continuará trabajando con la Universidad para que mantenga su posición como referente educativo, al tiempo que se comprometió a gestionar los recursos necesarios para fortalecerla.

“Haremos todo lo que esté en nuestras manos para tener un presupuesto 2027 y que siga llegando el apoyo y los recursos a esta honorable universidad”, indicó.

García destacó que su administración llega al quinto año y señaló que, junto con la UANL, se han alcanzado diversos primeros lugares, aunque reconoció que Nuevo León todavía enfrenta retos en áreas como calidad del aire, seguridad y movilidad.

“Estamos ya en el quinto año, amigo doctor Santos Guzmán. Y a cinco años podemos ver muchos primeros lugares juntos. Pero aún hay retos por trabajar, como el aire, la seguridad, la movilidad”, expresó.

Reiteró que la Universidad Autónoma de Nuevo León representa una institución estratégica para el Estado y que su administración mantendrá la coordinación con la casa de estudios para respaldar su desarrollo académico.

Con el proceso de elaboración del Presupuesto estatal 2027 en marcha, García vinculó el respaldo a la UANL con la necesidad de mantener el flujo de recursos hacia la institución, sin afectar su autonomía ni su modelo de organización.