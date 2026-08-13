Gobierno de NL presenta libro de su modelo de salud

Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, y el gobernador Samuel García presentan la obra que documenta los logros del programa estatal "Cuidar tu Salud".

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Con el objetivo de documentar las estrategias y programas implementados durante la actual administración para ampliar el acceso a los servicios médicos, el Gobierno de Nuevo León presentó el libro “Innovando en Salud. Un nuevo modelo para Nuevo León: Cuidar tu salud”.

La obra, presentada en el Horno 3 del Parque Fundidora por la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, reúne las principales acciones emprendidas en materia de atención médica y plantea los retos para consolidar el modelo estatal de cobertura universal.

Durante el evento, el gobernador Samuel García destacó el trabajo de Marroquín al frente de la Secretaría de Salud y señaló que uno de los principales logros de la administración ha sido ampliar la cobertura médica en el estado.

El mandatario estatal aseguró que actualmente el 93 % de los neoloneses cuenta con cobertura de salud, resultado que atribuyó al modelo de Cobertura Universal de Salud impulsado por la titular de la dependencia.

“Para mí es el mayor logro que ha tenido Nuevo León y es ejemplo no solo en México, sino en América Latina. Ese sueño de la salud universal debería estar en todo México; hoy solo la tenemos en Nuevo León”, afirmó.

García señaló que el modelo comenzó a plantearse desde el inicio de la administración y que, cinco años después, se ha traducido en una cobertura que alcanza a la mayoría de la población estatal.

Por su parte, Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, resaltó que más de 1.3 millones de personas cuentan actualmente con seguro médico gratuito mediante los programas implementados por el Estado.

Entre las acciones destacó las coberturas universales contra el cáncer infantil y de mama, el programa Código Infarto, los implantes cocleares, la atención a la salud mental, los 135 espacios de lactancia y la construcción del nuevo Hospital Infantil de Nuevo León.

Rodríguez sostuvo que la experiencia de Nuevo León puede servir como referencia para otras entidades y gobiernos, al considerar que la inversión en salud debe ser una de las prioridades de cualquier administración.

"Y puedo decir con toda certeza, a partir de lo que hemos visto en la experiencia, que una de las acciones más importantes que puede hacer un gobierno es invertir en salud”, afirmó Rodríguez.

Más que un libro, un compromiso

La Secretaria de Salud explicó que el libro recoge parte del trabajo desarrollado por médicos, enfermeras, promotores, trabajadores sociales, psicólogos, administrativos, investigadores y demás personal que participa en el sistema de salud estatal.

“Este libro no es un punto final. Es memoria de lo construido, pero también representa el compromiso con lo que todavía falta por hacer. Este libro guarda años de trabajo, decisiones difíciles, aprendizajes y esperanza, pero sobre todo guarda una convicción. Cuidar la vida con humanidad es la forma más noble de servir”, expresó Marroquín.

La funcionaria agregó que una política pública cobra sentido cuando se convierte en una oportunidad de vida para la población y subrayó que el principal objetivo del modelo es garantizar atención médica con un enfoque humano.

El libro también documenta la creación del programa Cuidar tu Salud, mediante el cual se brinda atención médica gratuita a personas que no cuentan con derechohabiencia y que actualmente suma más de 1.3 millones de beneficiarios.

Asimismo, destaca que Nuevo León fue el primer estado en implementar coberturas universales contra el cáncer de mama y el cáncer infantil, estrategias que posteriormente fueron replicadas por otras entidades del país.

La obra plantea además los desafíos que deberán atenderse en la siguiente etapa del modelo, entre ellos garantizar un financiamiento sostenible, reducir las brechas regionales y sociales, fortalecer el desarrollo del personal de salud, mantener infraestructura de largo plazo, transparentar los indicadores de calidad y resultados, impulsar la salud digital e institucionalizar la innovación.

Marroquín enfatizó que uno de los principales pendientes es consolidar el nuevo Hospital Infantil de Nuevo León.

Al evento acudieron funcionarios federales y municipales, personal de salud, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y beneficiarios de los programas impulsados por la Secretaría de Salud.