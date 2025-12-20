Gobierno de Monterrey inicia rehabilitación de Barrio Antiguo

El presidente municipal aseguró que dichas acciones mostrarán la grandeza de la ciudad frente a las personas de todo el mundo

El Gobierno de Monterrey arrancó el programa "Barrio Antiguo-Barrio Bonito" para iniciar con la rehabilitación integral de esta zona de la ciudad. El alcalde Adrián de la Garza afirmó que este proyecto forma parte de la campaña municipal "El mundial es en mi casa, el mundial es en Monterrey" previo a la llegada del Mundial 2026. “El evento del Mundial en Monterrey está generando también un legado aquí en la ciudad, que es una de las condiciones que comentábamos con FIFA, es decir, hay trabajos que se están haciendo con cara al Mundial pero que van a traer beneficio para la ciudadanía, para los habitantes de la ciudad de Monterrey. Y que deja un legado, por ejemplo, la rehabilitación del Barrio Antiguo. De la Garza aseguró que dichas acciones mostrarán la grandeza de la ciudad frente a las personas de todo el mundo. “Es una acción importante que se está haciendo con miras obviamente a la recepción de todos los visitantes, pero que va a quedar para los habitantes de Monterrey y para quienes nos visiten posteriormente. El mundial de futbol es un aparador muy importante para la ciudad, para mostrarle al mundo lo que es Monterrey, su gente, sus costumbres, su grandeza” definió. Entre las rehabilitaciones se contemplarán los trabajos de iluminación, bacheo, limpieza, paisajismo, retiro de cableado, mobiliario, movilidad y seguridad. Dichas intervenciones abarcarán hasta la zona de Barrio Santa Lucía, así como Plaza del Reloj y calles como: Padre Mier, Jardón, Guillermo Prieto, Naranjo, Mina, Diego de Montemayor, Callejón Morelos y Abasolo.