Gobierno de Monterrey inaugura tres centros DIF

Entre las mejoras realizadas, se destacan una nueva cocina y baños, salón de box y formativo, aula digital, salón polivalente y un espacio geriátrico

Como parte del programa “Espacios DIFerentes”, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, inauguró este fin de semana tres Centros DIF San Martín, Tierra y Libertad e INDECO Naranjo.

En compañía de la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, el alcalde encabezó los actos inaugurales y realizaron recorridos por los inmuebles para supervisar los trabajos que se hicieron y las nuevas áreas que estarán al servicio de la comunidad

Entre las mejoras realizadas en el Centro DIF San Martín destacan una nueva cocina y baños, salón de box y formativo, aula digital, salón polivalente y un espacio geriátrico, además de mobiliario y equipo especializado para terapias dirigidas a personas con discapacidad.

En el Centro DIF Tierra y Libertad se habilitaron una cocina y salones formativo y polivalente, mientras que en INDECO Naranjo se rehabilitó el área de atención para adultos mayores, se incorporó un salón creativo y se renovaron la cocina y los baños.

Estos tres espacios ofrecerán atención psicológica, talleres y actividades dirigidas a fortalecer el bienestar, desarrollo e integración de las familias de los sectores.

El Gobierno de Monterrey reportó que más del 70% de los espacios contemplados en la estrategia ya fueron rehabilitados y entregados a la comunidad.