VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Gobierno de Monterrey inaugura tres centros DIF

Por: Diana Valeria Leyva

30 Agosto 2026, 14:31

Compartir
WhatsApp

Entre las mejoras realizadas, se destacan una nueva cocina y baños, salón de box y formativo, aula digital, salón polivalente y un espacio geriátrico

Gobierno de Monterrey inaugura tres centros DIF

Como parte del programa “Espacios DIFerentes”, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, inauguró este fin de semana tres Centros DIF San Martín, Tierra y Libertad e INDECO Naranjo.

En compañía de la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, el alcalde encabezó los actos inaugurales y realizaron recorridos por los inmuebles para supervisar los trabajos que se hicieron y las nuevas áreas que estarán al servicio de la comunidad

Entre las mejoras realizadas en el Centro DIF San Martín destacan una nueva cocina y baños, salón de box y formativo, aula digital, salón polivalente y un espacio geriátrico, además de mobiliario y equipo especializado para terapias dirigidas a personas con discapacidad.

En el Centro DIF Tierra y Libertad se habilitaron una cocina y salones formativo y polivalente, mientras que en INDECO Naranjo se rehabilitó el área de atención para adultos mayores, se incorporó un salón creativo y se renovaron la cocina y los baños.

Estos tres espacios ofrecerán atención psicológica, talleres y actividades dirigidas a fortalecer el bienestar, desarrollo e integración de las familias de los sectores.

El Gobierno de Monterrey reportó que más del 70% de los espacios contemplados en la estrategia ya fueron rehabilitados y entregados a la comunidad.

Comentarios