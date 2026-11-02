Gobierno de Monterrey aprueba convocatoria para 28 jueces cívicos

El modelo contempla audiencias en las que las personas involucradas pueden presentar sus argumentos antes de que se emita una resolución

El Gobierno de Monterrey aprobó la convocatoria para seleccionar a 28 jueces cívicos, quienes tendrán la responsabilidad de atender faltas administrativas y resolver conflictos comunitarios mediante mecanismos de diálogo y conciliación.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de octubre de 2026, los integrantes del Ayuntamiento también autorizaron la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), con miras al próximo proceso electoral.

Abren convocatoria para elegir a 28 jueces cívicos

La convocatoria estará dirigida a profesionales del Derecho interesados en participar en el proceso de selección para ocupar alguna de las 28 plazas disponibles.

De acuerdo con lo aprobado, las personas seleccionadas recibirán un nombramiento por tres años, con posibilidad de volver a postularse. Además, el procedimiento deberá garantizar la paridad de género en la integración del cuerpo de jueces.

Estos funcionarios se encargan de atender faltas administrativas y mediar en conflictos entre habitantes, con el propósito de evitar que las diferencias comunitarias escalen a situaciones de mayor gravedad.

El modelo contempla audiencias en las que las personas involucradas pueden presentar sus argumentos antes de que se emita una resolución. Entre las medidas que pueden imponerse se encuentran amonestaciones, multas, arrestos de hasta 36 horas o trabajo en favor de la comunidad.

Monterrey coordinará acciones con el IEEPCNL para elecciones

En otro de los acuerdos, el Cabildo autorizó al Gobierno municipal a suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) para establecer mecanismos de coordinación rumbo al próximo proceso electoral.

El acuerdo contempla identificar calles y espacios públicos que puedan utilizarse para instalar bastidores y mamparas destinadas a partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes.

También se prevé facilitar inmuebles propiedad del Municipio para organizar debates, capacitaciones, cursos y otras actividades relacionadas con las jornadas electorales, siempre conforme a la legislación vigente.