La administración encabezada por el alcalde Héctor García determinó conservar sin incrementos esta contribución municipal en favor de la economía familiar

El Gobierno de Guadalupe anunció que mantendrá sin aumento el impuesto predial durante el ejercicio fiscal 2027, como parte de una estrategia para proteger la economía de las familias y evitar gastos adicionales a los contribuyentes.

La administración encabezada por el alcalde Héctor García determinó conservar sin incrementos esta contribución municipal, particularmente ante los gastos que enfrentan los hogares durante el inicio del año.

Como antecedente, el municipio reportó una recaudación superior a los 380 millones de pesos por concepto del impuesto predial durante el primer trimestre de 2026, cifra que representó un incremento del 12.26 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el Gobierno municipal, estos resultados reflejan la respuesta de los ciudadanos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La administración de Guadalupe señaló que esta decisión busca mantener una política de apoyo a la economía familiar, especialmente durante la tradicional cuesta de enero.

Asimismo, reiteró que los recursos obtenidos mediante el pago del predial se destinan a fortalecer los servicios públicos y mejorar la atención a las necesidades de la comunidad.

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