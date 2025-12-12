Gobierno aceptará que diputados no aprueben aumento de ISN

La administración estatal aseguró puede ceder en aumento de impuesto y hasta en bajar deuda, pero no el hecho de cancelar su agenda en tema de paridad

El secretario General del Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna aseguró que el Estado aceptaría si los diputados no aprueban aumento en ISN o que bajen monto de deuda, pero empujarán el tema de la paridad, esto ante los cuestionamientos sobre los impuestos estimados en el Paquete del Presupuesto 2026.

Durante el Nuevo León Informa, Flores Serna explicó que en la propuesta realizada, se detalla los techos de deuda de cada uno de los rubros para optar la mejor opción que den la flexibilidad adecuada para construir dichas obras.

"Entonces decir que, si no están de acuerdo en el impuesto de nómina, nosotros también estamos de acuerdo en que no se vaya el impuesto sobre nómina. Nosotros no estamos proponiendo o estamos imponiendo algún impuesto. Más bien, dimos un listado de opciones, así como también propusimos la deuda del 14%" remarcó el secretario.

Por lo que insto a los diputados a cerrar filas para llegar a un acuerdo que le beneficie al Estado, con el fin de adquirir los recursos necesarios para finalizar las obras de Nuevo León.

Concluyó que no aprobarán o modificarán alguna ley electoral que afecte a las mujeres a cambio de aprobar el presupuesto.

"No va a ser moneda de cambio que nosotros accedamos a posponer temas de paridad o cualquier cosa que le afecte a las mujeres [...] La paridad no se negocia, lo que si se negocia, es el presupuesto" enfatizó el titular de la dependencia.

Durante su participación en la conferencia y acompañado por diputados locales y alcaldes metropolitanos de Movimiento Ciudadano, Flores señaló que la administración estatal está lista para recibir una contrapropuesta por parte de los legisladores.

Añadió que existe total apertura para instalar una mesa de trabajo conjunta entre el gabinete estatal y el Congreso, con el objetivo de construir un presupuesto que responda a las necesidades de Nuevo León.

- Con información de Julieta Guevara -