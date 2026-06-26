Gobernador y Gignac arman cascarita con alumnos del CARE

Durante el evento, el mandatario estatal destacó las mejoras realizadas en la infraestructura deportiva en la entidad como la construcción de espacios

En un ambiente lleno de entusiasmo y color, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el delantero histórico, André-Pierre Gignac, participaron en una cascarita de futbol junto a estudiantes de la Secundaria 11 "Torres Bodet" y la Secundaria Técnica 129 "Héctor Carrizosa" en el Estadio Bicentenario, ubicado dentro del Centro de Alto Rendimiento (CARE).

La actividad formó parte de las celebraciones del programa "El Mundial Más Norteño", iniciativa que busca acercar la fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a niñas, niños y jóvenes de la entidad a través de distintas dinámicas deportivas y recreativas.

Samuel García y Gignac conviven con estudiantes

Sobre la cancha se enfrentaron los alumnos de la Secundaria 11 "Torres Bodet", plantel donde en junio de 2025 arrancó el Mundialito Escolar, y la Secundaria Técnica 129 "Héctor Carrizosa", vigente campeona del certamen. Tanto Samuel García como Gignac convivieron con los estudiantes y se integraron al partido, provocando la emoción de los participantes.

El gran ambiente también se trasladó a las gradas del Estadio Bicentenario, donde decenas de alumnos de ambos planteles alentaron a sus compañeros con porras, aplausos y cánticos, convirtiendo la jornada en una auténtica fiesta futbolera.

Destacan mejoras en infraestructura deportiva en Nuevo León

Durante el evento, el mandatario estatal destacó las mejoras realizadas en la infraestructura deportiva del estado, entre ellas el nuevo techo del Estadio Bicentenario y la construcción de cientos de espacios para la práctica del deporte.

"Aquí está el techo que prometimos para el Estadio Bicentenario. Van 560 canchas construidas y vamos a llegar a 600" expresó García ante los jóvenes presentes.

La convivencia concluyó entre fotografías, autógrafos y sonrisas, en una jornada que permitió a los estudiantes compartir la cancha con una de las máximas figuras en la historia de Tigres y con el gobernador del estado, reforzando el espíritu deportivo que acompaña a Nuevo León rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.