Gobernador supervisa obra del Puente de la Vírgen y el Nuevo

Durante el recorrido, el Gobierno de Nuevo León informó que el Puente La Virgen presenta un avance del 87 por ciento y se encuentra en su última etapa

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El gobernador Samuel García supervisó los avances en las obras de los puentes La Virgen y Puente Nuevo, infraestructura que busca ampliar las opciones de movilidad en la zona y complementar la operación de las nuevas líneas del Metro.

Durante el recorrido, el Gobierno de Nuevo León informó que el Puente La Virgen presenta un avance del 87 por ciento y se encuentra en su última etapa, principalmente con trabajos relacionados con acabados urbanos.

En tanto, el denominado Nuevo Puente registra un avance del 92 por ciento.

García señaló que el objetivo es que, una vez que el Metro se encuentre en funcionamiento, los ciudadanos cuenten con diferentes alternativas para desplazarse por la zona.

“Ahora estamos supervisando dos puentes nuevos, uno conecta con la Torre Rise, la más alta de América Latina, para que se puedan contemplar todo Nuevo León, sus edificios”, señaló el mandatario.

Agregó que ambos puentes serán una conexión importante con el sistema de transporte, al estimar que una vez terminados serán utilizados diariamente por alrededor de 3 mil personas.

“Son puentes únicos, una vez terminados, se estima que van a cruzar por ellos 3 mil personas diarias y esas son las que les van a dar al Metro demanda. Acuérdense de que va a ser el monorriel más largo”, comentó.

Durante la supervisión acompañaron al gobernador José Francisco, subsecretario de Infraestructura, así como diputados locales.